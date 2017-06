Juve, Donnarumma erede di Buffon? La partita è aperta

"Negli ultimi 20 anni il portiere della Nazionale è sempre stato juventino. Cerchiamo l'erede di Buffon". Queste frasi, pronunciate ieri dall'ad della Juventus Beppe Marotta, hanno letteralmente scatenato le voci di mercato sul futuro del portiere del Milan Gigio Donnarumma, che a fine febbraio diventerà maggiorenne e sarà libero di firmare il suo primo contratto da professionista.

Tifoso del Milan e legato ai colori rossoneri, Gigio sembrava destinato a rimanere a Milano per sempre, ma la svolta societaria prossima in via Aldo Rossi potrebbe cambiare gli scenari e il nostro esperto di mercato Claudio Raimondi ci spiega come. "La questione è scottante - esordisce Raimondi all'interno di Edicola Premium - La partita è aperta. Il Milan vorrebbe rinnovare il contratto di Donnarumma, in scadenza nel 2018, per almeno altri 5 anni (si parla di cifre superiori ai 2 milioni netti a stagione), ma i rapporti difficili tra il suo procuratore Mino Raiola e il futuro a.d. rossonero Fassone potrebbero modificare uno scenario che è assolutamente da monitorare".

In attesa del "closing" che dovrebbe consegnare la società ai cinesi, la leadership dell'a.d. in pectore Fassone non pare infatti essere particolarmente gradita a Raiola per via di vecchie ruggini che risalgono all'epoca del passaggio di Ibrahimovic dall'Inter al Barcellona. "Raiola - prosegue Raimondi - vorrebbe certezze sulle ambizioni del nuovo Milan, sugli investimenti dei cinesi e sulle cifre del contratto del suo assistito. Se non verrà trovato un accordo per il rinnovo dell'accordo, la Juve è vigile e pronta ad inserirsi nella trattativa come già fatto in passato con altri due baby talenti come Pogba e Coman".