Juve, domani si riparte: entrate e uscite, facciamo i conti

Si riparte domani pomeriggio. Un paio di giorni prima di quanto era dato di sapere e comunque dedicati soprattutto ai primi test medici e atletici. Non ci saranno tutti perchè chi in giugno era in Nazionale qualche giorno in più lo avrà.

Quanto ai nuovi ne azzardiamo uno, Bentancur, anche perchè l' altro, Shick, si è giocato l' Europeo Under 21. Ci si ferma qui per ora in quanto ad operazioni. Per progetti e desideri esistono le trattative ufficialmente in corso, vedasi Bernardeschi, o quelle da tenere per il momento lì perchè bloccate, vedasi Danilo e Douglas Costa. Due in teoria per un posto di extracomunitario anche se in realtà Bentancur non è stato ancora tesserato e potrebbe andare in prestito.

Insomma Juve lenta per volontà o necessità a prescindere da eventuale disponibilità economica. Proviamo a fare un conto potenziale in entrata anche se misto di affari praticamente conclusi, tipo Neto al Valencia, e possibili cessioni, tipo Alex Sandro (70 milioni), Cuadrado (35) e Rincon (10).

Più o meno 145 milioni che però potrebbero entrare anche a rate di tre esercizi. Precisazione importante e della quale chi ragiona di pancia spesso non tiene conto e che naturalmente investe anche il discorso in uscita. Così ad esempio in tre anni saranno pagati i 30,5 milioni di clausola per Shick e proprio in questi giorni saranno versati i 45 milioni della seconda rata di Higuain al Napoli.

In questo quadro dunque le uniche cifre certe a bilancio. Il resto ipotesi, parole, precisi intenti come quello espresso dal Presidente Andrea Agnelli di continuare sul percorso del rafforzamento con altri top player. Frase che abbinata al presunto avvistamento di Ibrahimovic a Torino ha quantomeno creato parti di infinita fantasia in ogni senso. Per la realtà c'è ancora attesa, anche se non dovrà essere molto lunga: da domani test medici e atletici a Vinovo.

Gianni Balzarini