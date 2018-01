Juve, difficile Emre Can a gennaio. Cristante nome molto caldo

La Juventus resta vigile sul mercato. I bianconeri non interverranno in attacco dopo l'infortunio di Dybala: Allegri ha già a disposizione numerose alternative come è stato ampiamente dimostrato anche a Cagliari. Non è invece escluso del tutto un innesto a centrocampo: Emre Can, da tempo nel mirino dei campioni d'Italia per la prossima stagione, non avrebbe la possibilità di giocare in Champions League ma sarebbe un rinforzo in più nel testa a testa con il Napoli in campionato. Non si tratta di un affare semplice perché il Liverpool (a cui verrebbe dato un conguaglio economico) sta vivendo una situazione delicata dopo la cessione di Coutinho, e l'addio anticipato di Emre Can rischierebbe di fare insorgere i tifosi nonostante l'ormai prossimo acquisto di Mahrez.



Qualcosa si muove anche sul fronte Bryan Cristante. Il prezzo del centrocampista dell'Atalanta si aggira sui 30 milioni ma a fine stagione potrebbe ulteriormente lievitare. Ecco perchè allo studio c'è l'ipotesi di effettuare un'operazione 'alla Caldara' acquistando il giocatore nell'immediato lasciandolo però maturare ancora a Bergamo. In questo modo verrebbe bruciata l'Inter, con le mani legate senza la cessione di uno tra Brozovic e Joao Mario. Tuttavia un'accelerata decisiva per Emre Can (per la prossima estate) escluderebbe l'approdo del mediano bergamasco alla corte di Allegri.