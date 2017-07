Juve-Darmian, il Manchester United dà segnali di apertura

La Juve comincia a muoversi in modo più deciso sul mercato, per ora fermo all'acquisto di Patrik Schick. La priorità è rappresentata al momento dalla sostituzione di Dani Alves: serve un giocatore per fascia in difesa, uno a destra e uno a sinistra, per coprire il buco lasciato dalla partenza del brasiliano, quello mai colmato dopo l'addio di Evra, tamponato con Asamoah, ed eventualmente quello che lascerà Alex Sandro. Sul brasiliano, infatti, c'è stato il rilancio del Psg, che he offre Matuidi (in scadenza nel 2018) più soldi.



La prima scelta è Matteo Darmian, classe 1989, pagato due estati fa 18 milioni dal Manchester United. L'ex terzino del Torino ha guadagnato spazio piano piano con Mourinho, ma non è incedibile e nelle ultime ore i Red Devils hanno dato segnali di apertura: può giocare sia a destra che a sinistra, ecco perché per Marotta è il piano A rispetto al ritorno immediato di Spinazzola, sul quale l'Atalanta ha alzato un muro.



Intanto già lunedì la Juve aspetta la risposta del Real Madrid per Danilo: i blancos chiedono 25 milioni, i bianconeri ne hanno offerti 15 più 5 di bonus. Capitolo Bernardeschi: la Juve è pronta a offrire 40 milioni più 5 di bonus, la Fiorentina ne vuole 50: l'impressione è che con il sì del giocatore in cassaforte, questa trattativa andrà a buon termine.