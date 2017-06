Juve, Danilo più Bernardeschi: no a Douglas Costa

La Juve cambia strategie e prende sempre più quota l'ipotesi Danilo. Il terzino destro in uscita dal Real Madrid è il candidato principale per la sostituzione di Dani Alves: De Sciglio e Darmian, comunque diversi per caratteristiche dal brasiliano, sono obiettivi che per motivi differenti stanno diventando difficilmente raggiungibili, così Marotta sembra orientato a scegliere un'altra strada.



Danilo, costato 31,5 milioni al Real Madrid due estati fa, non si è mai espresso ai livelli di quando era al Porto e il suo cartellino si è ovviamente svalutato. Ma ha solo 25 anni (26 a luglio) e può ancora rilanciarsi in un altro ambiente e con un altro allenatore: rispetto a De Sciglio e Darmian è molto più votato alla fase offensiva. Sull'altra fascia, invece, è sempre più vicino l'arrivo di Spinazzola, considerando che l'Atalanta si sta cautelando con Eguelfi.



L'arrivo di Danilo occuperebbe l'ultimo slot libero di extracomunitario e impedirebbe alla Juve di proseguire la trattativa per Douglas Costa. Con l'ala del Bayern che si allontana, dunque, è legittimo pensare che Marotta si fiondi presto su Bernardeschi, che sembra propenso a lasciare la Fiorentina e a scegliere la Juve anziché l'Inter.