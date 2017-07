Juve, dalla Francia: "Aurier a Torino: nuovi contatti"

La Juve è pronta a fare la spesa in Francia. Anzi, a Parigi per essere precisi. È imminente un incontro tra i dirigenti bianconeri e Mino Raiola per provare a chiudere un accordo per Blaise Matuidi, centrocampista classe 1987 che ha il contratto in scadenza nel 2018: Marotta è pronto a trovare l'intesa col giocatore e presentare poi l'offerta al Psg a un prezzo ragionevole, considerando che tra un anno il mediano si libererebbe a parametro zero.

Non solo Matuidi però, perchè secondo quanto riporta il sito francese "Footmercato", Serge Aurier sarebbe in procinto di arrivare a Torino per incontrare alcuni esponenti della dirigenza bianconera. Il terzino classe 1992, che ha giocato sempre in Francia (prima al Lens e poi al Tolosa), andrebbe a colmare la lacuna creatasi sulla destra dopo la partenza di Dani Alves.

Aurier sembra dunque aver battuto la concorrnza di Danilo. Per il terzino brasiliano il Real Madrid sembra non schiodarsi dalla richiesta di 30 milioni, così i bianconeri hanno virato sull'ivoriano dal carattere esuberante, ma dalle grandi doti fisiche e atletiche.