Juve da Donnarumma a Meret, Bernardeschi resterà a Firenze

Non ha mollato la presa, ma di sicuro è un rallentamento: la Juve, già interessata a De Sciglio, si è fermata nella corsa a Donnarumma che fa gola a tante big d'Europa, discuterà il rinnovo di contratto col Milan e già oggi ha ha una valutazione di circa 70 milioni di euro, come ha spiegato il nostro Daniele Miceli nel corso di YouPremium. L'interesse dei bianconeri vira pertanto su Alex Meret: il giovane portiere attualmente alla Spal di sicuro giocherà all'Udinese, dov'è cresciuto, nella prossima stagione: dopo un anno in A si capirà qualcosa di più sul suo futuro.



La stessa storia vale per altri due grandi talenti: Federico Bernardeschi e Patrik Schick. Il trequartista della Fiorentina al momento è molto più vicino al rinnovo che all'addio: i viola costruiranno un progetto intorno a lui e gli raddoppieranno l'ingaggio che arriverà a 2,5 milioni più bonus a stagione con un contratto fino al 2022. Inter e Juve continueranno a seguirlo, ma difficilmente lascerà la Fiorentina. Lo stesso duello è in corso per l'attaccante della Sampdoria: Schick, però, sta discutendo il rinnovo con i dirigenti blucerchiati che intendono far salire la clausola rescissoria a 40 milioni di euro, ma a quel punto dovrebbero aumentargli l'ingaggio. Alla fine dovrebbe restare un'altra stagione in blucerchiato.



Cambieranno squadra, invece, Mattia De Sciglio e Keita Balde. Il Milan valuta 20 milioni il terzino in rotta di collisione coi tifosi, ma con un contratto in scadenza nel 2018 la Juve, al momento in vantaggio sulle concorrenti, non ne offrirà più di 10-12. Il Napoli è l'altra squadra interessata al giocatore: si paventa anche un possibile scambio con Ghoulam, che alla fine, però, potrebbe decidere di restare in azzurro. Al Milan seguono anche Mendy, uno degli astri nascenti del Monaco, ma vale 20-25 milioni. È la cifra che ha chiesto anche Lotito per Keita, ma con una scadenza nel 2018 la sua valutazione è al ribasso.