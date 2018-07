Juve-Cristiano Ronaldo, 20-25 milioni in più per Mendes

Pagare 100 milioni il miglior giocatore del mondo, seppur 33enne, era un sogno nel sogno: la Juve e i suoi tifosi fanno bene a coltivare quello di portare in bianconero Cristiano Ronaldo, ma il prezzo salirà un po'. Sia perché Florentino Perez a quanto pare sta alzando la posta, sia perché Jorge Mendes, l'agente di CR7, ha chiesto e già ottenuto una commissione cospicua.



Del resto è stato proprio il procuratore a far partire la trattativa, "offrendo" il fuoriclasse a Marotta dopo aver portato a termine anche l'affare Joao Cancelo. C'era da aspettarsi, allora, che uno dei più potenti uomini del calcio provasse a ottenere un guadagno da un'operazione così importante, forse la più clamorosa del nuovo millennio. A Mendes andranno circa 20-25 milioni: la cifra è stata pattuita durante l'incontro avvenuto a Madrid prima del Mondiale.



Così, a seconda dello sconto che la Juve riuscirà eventualmente ad ottenere dal Real Madrid, il prezzo di Cristiano Ronaldo scollinerà sicuramente i 120 milioni e potrebbe sfiorare i 150. Impossibile spendere meno per un giocatore di quel calibro che negli ultimi 3 anni ha vinto altrettante Champions, tutte da protagonista assoluto.