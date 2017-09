Juve, Chiellini e Alex Sandro vicini al rinnovo

Operazione rinnovi in difesa in casa Juventus. La società bianconera pianifica il futuro e si prepara a dire definitivamente addio alla BBC per lasciare spazio al nuovo corso: l'unica lettera della sigla che ha reso grandi i bianconeri negli ultimi anni che resterà a Torino anche nella prossima stagione è la C di Chiellini. Il difensore toscano è molto vicino a firmare il prolungamento di contratto con la Vecchia Signora, mentre per i suoi compagni di reparto Barzagli (si va verso lo svincolo) e Buffon (ha dichiarato che smette a meno che non vinca la Champions in questa stagione) l'avventura in bianconera dovrebbe concludersi a giugno. Almeno quella sul campo.

Il centrale lascerà spazio a Mattia Caldara, che insieme a Rugani, Howedes (preso in prestito dallo Schalke 04, con opzione per l'acquisto definitivo), Benatia e appunto Chiellini, formerà il pokerissimo di centrali a disposizione di Allegri (o di chiunque siederà sulla panchina bianconera, Inzaghi?). Se questi saranno i centrali, tra i terzini rimarrà quasi certamente Alex Sandro, che la società bianconera è vicinissima a blindare con un rinnovo di contratto da top player.

L'agente dell'esterno sinistro brasiliano ha già raggiunto un’intesa di massima con l’ad Beppe Marotta e con il ds Fabio Paratici, soddisfatto dell’ingaggio adeguato allo status di top player acquisito negli ultimi anni. Il ritocco porterà l'ex Porto a guadagnare 5 milioni a stagione, cifra che in bianconero superano soltanto Higuain e Dybala, sempre inferiore a quella offerta dal Chelsea, ma comunque sufficiente per convincerlo a non lasciare il progetto Juve.