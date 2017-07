Juve, chi per il dopo Bonucci? In pole position c'è Manolas

Contatti frenetici tra Milan e Juventus per trovare l'intesa definitiva sul fronte Bonucci: 40 milioni la richiesta della Vecchia Signora, 35 l'ultima offerta del Diavolo. La distanza non è molta e i rossoneri sembrano intenzionati a soddisfare le richieste dei campioni d'Italia. Ad attendere il centrale azzurro un ricco contratto pluriennale da circa 6 milioni netti a stagione più bonus.

Ma cosa farà la Juventus in caso di partenza di Bonucci? La retroguardia resta di sicuro affidamento, Rugani e Benatia offrono garanzie, ma per Barzagli (36 anni) e Chiellini (quasi 33) il tempo passa ed è dunque normale pensare che un club abituato alla programmazione come la Juve stia già pensando a come sostituire il difensore azzurro.

Sono diversi i nomi presenti nella lista dei bianconeri, uno però in particolare sarebbe il più gradito: si tratta di Kostas Manolas, ad un passo dallo Zenit qualche giorno fa, ma blindato da Pallotta durante la sua visita romana. “Manolas e Nainggolan non se ne andranno" ha assicurato il numero uno giallorosso, ma se dovesse andare in porto il passaggio di Bonucci al Milan, la Juventus un tentativo per l'ex Olympiakos lo farà.

Rimanendo in Italia, attenzione anche alla pista Stefan De Vrij. Il 25enne olandese, in scadenza di contratto con la Lazio nel 2018, per il momento non ha ancora firmato il prolungamento con i biancocelesti. Il terzo nome è una soluzione "interna": Mattia Caldara dovrebbe approdare a Torino tra dodici mesi, ma l’addio di Bonucci potrebbe anticipare il suo arrivo. L’Atalanta però ha già fatto sapere che non vorrebbe lasciar partire Caldara e, come fatto con Spinazzola, non vorrebbe rinunciare ai dodici mesi di prestito previsti.