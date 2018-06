Juve-Cancelo, ci siamo: si può chiudere a 38 milioni

Ormai ci siamo: Joao Cancelo è sempre più vicino alla Juventus. Il laterale che ha giocato l'ultima stagione in prestito all'Inter potrebbe continuare la sua avventura in Serie A, ma con la maglia degli storici rivali: i nerazzurri non hanno esercitato il diritto di riscatto fissato a 35 milioni, così il portoghese è tornato formalmente al Valencia, sapendo che avrebbe potuto trasferirsi ancora.



La trattativa tra la Juventus e il club spagnolo è in dirittura d'arrivo: l'accordo potresse chiudersi per la cifra complessiva di 38 milioni, 8 per il prestito oneroso (cosa che ha sbloccato un affare che stava vivendo una fase di stallo), 30 per l'obbligo di riscatto.



Sarebbe un gran colpo per Allegri che si ritroverebbe in rosa un giocatore in grado di muoversi sia nella difesa a 4 che in quella a 5 e occasionalmente come esterno d'attacco: Cancelo è maturato molto nella seconda parte della stagione con Spalletti e la Juve avrebbe persino il vantaggio di avere in rosa un calciatore fresco, considerando che non è stato convocato per il Mondiale.