Juve-Caldara è ufficiale, all'Atalanta 15 milioni più bonus: "Divento spavaldo e arrivo"

Ora è ufficiale: Mattia Caldara sarà un giocatore della Juve a partire dal 2018. Quello che era già noto ormai da settimane è stato ufficializzato dai bianconeri sul proprio sito: "La Juve - si legge - comunica di aver perfezionato l’accordo con la società Atalanta per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mattia Caldara a fronte di un corrispettivo di € 15 milioni pagabili in quattro esercizi. Il valore di acquisto potrà incrementarsi di € 6 milioni al maturare di determinate condizioni nel corso della durata contrattuale. La Juve ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva quinquennale fino al 30 giugno 2021.



Contestualmente, la Juve ha sottoscritto con l’Atalanta un accordo per la cessione a titolo gratuito e temporaneo fino al 30 giugno 2018 del diritto alle prestazioni sportive dello stesso calciatore con un premio di valorizzazione a favore dell’Atalanta di massimi € 4 milioni al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi". I conti son presto fatti: aggiungendo i tre valori si ottiene un'operazione da 25 milioni di euro, non molto distante da quanto incassato dall'Atalanta per Gagliardini, ceduto all'Inter. Per entrambi si tratta della prima stagione in Serie A.



"Sicuramente oggi è una giornata fondamentale per me - ha detto Caldara in un post pubblicato su Twitter dalla Juve - è sempre stato il mio obiettivo cercare di arrivare in una grande squadra. So che la Juve ha creduto ed investito in me: questo mi lusinga e mi rende orgoglioso. Ora devo pensare ancora a fare bene a Bergamo per arrivare pronto in una squadra importante e con obiettivi ambiziosi come la Juve. Devo pensare a migliorare partita dopo partita perché è ancora molto presto, quindi devo pensare ad allenarmi ogni giorno con il massimo impegno per cercare di arrivare pronto alla Juventus. Un aggettivo per descrivermi? Sicuramente timido: sin da bambino sono sempre stato un po’ timido e schivo, infatti devo cercare di migliorare sotto quest’aspetto, me lo dicono tutti, anche in campo. Devo cercare di essere più spavaldo e credere di più in me stesso, ma credo che questa sia stata anche una mia forza".