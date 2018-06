Juve, Braida: "Pjanic-Barcellona? Nessuna trattativa"

"Non esiste nessuna trattativa". Ariedo Braida, dirigente del Barcellona, tranquilla in qualche modo i tifosi della Juventus: stando a quanto dichiarato dall'ex uomo mercato del Milan a juvenews, i blaugrana non avrebbero contattato Miralem Pjanic, che al contrario, secondo As e molti media spagnoli, sarebbe l'obiettivo numero uno dei catalani.



"Non mi risulta che noi siamo interessati a Pjanic - ha spiegato Braida -. Il giocatore è bravo, però qui abbiamo un brasiliano che occuperà quel ruolo perché il Barcellona ci punta. C’è chi si occupa al mio posto del mercato blaugrana, ma sicuramente conosco le strategie della società e Pjanic non ci rientra". Un Braida un po' criptico, a dire il vero: il brasiliano potrebbe essere Coutinho, che ha giocato spesso mezzala, ma potrebbe avanzare nel tridente d'attacco come al Liverpool, oppure Paulinho, che però ha caratteristiche diverse da Pjanic.