Juve, Bernardeschi si presenta alle 19.30 su Premium Sport

Succederà al Babson College di Boston, negli Stati Uniti. È lì che si scoprirà se Bernardeschi indosserà la maglia numero 10 della Juventus che è rimasta senza padrone per una stagione, dopo essere stata di Tevez e Pogba, ma soprattutto di Sivori, Platini, Baggio e Del Piero. Basterà aspettare qualche ora, e alle 19.30 italiane su Premium uscirà il numero giusto, in una presentazione comunque attesa per l’ex idolo di Firenze costato 40 milioni.



Intanto a Boston ha già vestito il bianconero, anzi il blu della divisa d’allenamento. Per la prima volta ha corso e sudato sotto gli occhi di Allegri che lo ha voluto fortemente, e insieme agli altri compagni come Douglas Costa che non hanno giocato contro il Psg. Dybala e Higuain sono già in forma, presto nel trio dietro il Pipita ci potrà essere anche Bernardeschi, che può giocare sia a destra che a sinistra, ma anche da trequartista. Con la 10 o no.



I tifosi gliel’hanno già consegnata virtualmente nel bagno di folla del Jmedical lunedì scorso, ma poi è arrivata la frenata di Marotta. "Quella maglia pesa". E dargliela subito potrebbe mettergli troppa pressione addosso. Lui non sembra il tipo che subisce, e non ha problemi nemmeno a farsi vedere in giro con bizzarri pantaloni gonna, ma la decisione verrà presa insieme alla società.



"Voglio la numero 10 che fu di Baggio, non è presunzione, ma me la sento". Lo disse due anni fa quasi esatti, il 30 luglio, quando la Fiorentina annunciò il suo rinnovo e lui lasciò il numero 29 portato anche a Crotone per prendersi il prestigioso 10. La storia potrebbe ripetersi. La storia, quella di cui è fatta quella maglia.