Juve-Bernardeschi, Pjaca nella trattativa con la Fiorentina

Marko Pjaca potrebbe essere la chiave per sbloccare l'operazione che deve portare Federico Bernardeschi alla Juve. Al momento la trattativa si è un po' arenata perché i bianconeri non sono arrivati alla cifra di 50 milioni richiesta dalla Fiorentina: ma l'inserimento del croato nell'affare è la mossa provata da Marotta per cercare la svolta.



Non sarà facile, in ogni caso: bisogna convincere i viola ad accettare una contropartita tecnica e il giocatore a cambiare di nuovo squadra dopo appena una stagione. Pjaca è stato pagato 23 milioni e l'idea della Juve è quella di pagare 20 milioni cash più il cartellino del croato per avere Bernardeschi. L'ala arrivata dalla Dinamo Zagabria, tuttavia, è convinto di poter dimostrare alla Juve il proprio valore: la preferì al Milan nella scorsa stagione anche e soprattutto perché gli offriva la vetrina della Champions, dove tra l'altro ha segnato un gol fondamentale, quello che ha sbloccato la gara d'andata contro il Porto.



Il gravissimo infortunio rimediato poco dopo quella sfida ha frenato le "ambizioni" di Pjaca: la rottura del crociato e le difficoltà di adattarsi al calcio italiano hanno probabilmente indotto la Juve a maturare l'idea di inserirlo nella trattativa per Bernardeschi. Allegri, del resto, ha preferito adattare Mandzukic in quel ruolo (con grandi soddisfazioni) piuttosto che far giocare Pjaca, proprio per la sua difficoltà a dare una mano in fase difensiva.