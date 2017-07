Juve-Bernardeschi, offerta da 40 milioni più 5 di bonus

L'offensiva è cominciata: la Juve ha formulato la prima offerta ufficiale per Federico Bernardeschi. Comincia così una trattativa che ha tutti i presupposti per chiudersi con esito positivo considerando che un paio di giorni fa il giocatore, tramite l'agente Beppe Bozzo, ha fatto sapere alla Fiorentina che non intende rinnovare il contratto nonostante la proposta da 2,5 milioni a stagione dei viola.



La Juve ha offerto alla Fiorentina 40 milioni più 5 di bonus ed è abbastanza vicina alla richiesta complessiva di 50 fatta da Corvino. I bianconeri intendono effettuare un pagamento triennale per il giocatore e a Bernardeschi offrono un contratto da 4 milioni all'anno. Stando a quanto trapela dall'entourage del calciatore, nel giro di dieci giorni il mancino protagonista all'Europeo Under 21 potrebbe già vestire la maglia bianconera.