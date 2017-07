Juve-Bernardeschi, l'agente: "Ho eliminato tutte le altre..."

Il "tradimento" di Bernardeschi, così come l'hanno vissuto i tifosi della Fiorentina, andava avanti da tempo. A confermarlo è Beppe Bozzo, agente dell'attuale trequartista della Juve.



"Più che una operazione di mercato è stato un parto - ha detto a Tuttosport -, abbiamo lavorato 8-9 mesi. Siamo riusciti a trasformare in realtà un’idea da fantacalcio. Ho avuto il privilegio di lavorare a tante operazioni difficili, ma questa è stata la più dura. Strada facendo ho eliminato tutte le pretendenti, e non erano poche, perché l’unico modo per riuscire era far correre la Juve da sola. Io e Federico eravamo convinti che non ci potesse essere un posto migliore della Juventus. Federico mi ha fatto venire i brividi con un abbraccio bellissimo".



"Federico sapeva che scegliendo i bianconeri sarebbe andato incontro a contestazioni, ma è un ragazzo con le spalle larghe e gli attributi. E soprattutto sa che i tempi sono cambiati e non sono più quelli di Baggio. I problemi della vita sono altri…"