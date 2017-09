Juve-Barcellona, si tratta per André Gomes

Cinque giorni per provare l'assalto: la Juve non ha molto tempo a disposizione per chiudere la trattativa col Barcellona per l'acquisto di André Gomes. La mezzala portoghese rientra tra "le opportunità" di cui parlava Beppe Marotta: un talento che in maglia blaugrana ha fatto fatica a esprimere le proprie qualità dopo averle mostrate prima al Benfica, poi al Valencia.



Ai catalani è costato 35 milioni, ora il club vorrebbe rivenderlo a 45 - stando a quanto riporta Marca secondo cui i due club hanno avviato la trattativa. A queste condizioni, tuttavia, non c'è discussione: la Juve, infatti, non arriverà mai a quelle cifre e intende chiedere al Barcellona un prestito con diritto di riscatto.



Gi spagnoli, però, vogliono far cassa, per investire i soldi in arrivo in uno tra Coutinho o Di Maria. Ecco perché l'affare resta comunque molto complicato, anche se l'esclusione dalla lista dei convocati di André Gomes lascia pensare che il giocatore sia ormai fuori dal progetto di Valverde: ufficialmente il motivo è una gastroenterite, ma l'impressione è che il "mal di pancia" sia di tutt'altra natura.