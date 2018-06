Juve, bagno di folla per Emre Can: visite mediche e firma

Emre Can, con circa un'ora di ritardo rispetto al previsto, è arrivato al J Medical di Torino per sostenere le visite mediche con la Juventus. Il centrocampista tedesco è stato accolto da un centinaio di tifosi con cori e foto di rito e si è soffermato a firmare autografi e scattare qualche selfie. Preso a parametro zero dal Liverpool dopo un luno corteggiamento, è il primo colpo ad “effetto” della campagna 2018-19 dei bianconeri e a differenza di Mattia Perin sarà certamente titolare nella squadra di Allegri. Le visite mediche sono in corso, nel pomeriggio arriverà la firma su un contratto quadriennale da cinque milioni a stagione, ma non sarà presentato oggi.

Barça all'assalto di Pjanic, ecco le alternative

Ottanta milioni di euro. Questo il prezzo fissato dalla Juventus per la cessione di Miralem Pjanic, che è finito nel mirino del Barcellona. Se dalla Spagna - si legge su Tuttosport - arriverà l'offerta giusta e il calciatore chiederà la cessione, il club bianconero non si opporrà e forte del tesoretto incassato si fionderà sul mercato per trovare un sostituto all'altezza.

Il primo obiettivo resta sempre Sergej Milinkovic-Savic, un centrocampista con caratteristiche diverse rispetto al bosniaco che costringerebbe Allegri a ridisegnare il centrocampo, ma il tecnico liveronese ha già dimosrtato di non temere affatto i cambi di modulo. Le alternative possono arrivare dal Psg: ieri il ds del club parigino ha offerto Adrien Rabiot, ma alla Juve interessa di più Marco Verratti. In lista anche Thiago Alcantara del Bayern Monaco e Mousa Dembelé del Tottenham, su cui però è forte il pressing dell'Inter.