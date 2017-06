Juve attenta, l'Arsenal sta corteggiando Allegri

In Inghilterra si fanno sempre più insistenti le voci che vorrebbero Massimiliano Allegri quale successore di Arsene Wenger sulla panchina dell'Arsenal. Dopo le spinte al quarto uomo e la conseguente squalifica per quattro turni, il futuro dell'allenatore francese è diventato un tema caldissimo a Londra e dintorni e stando a quanto riportato da Express Sport, il tecnico bianconero sarebbe l’obiettivo numero uno per prenderne l’eredità.

La prossima estate il contratto che lega l’Arsenal e Wenger, arrivato sulla panchina dei Gunners nel 1996, andrà in scadenza e il club inglese avrebbe già cominciato a guardarsi attorno per dare una svolta all’ambiente dopo il più che ventennale regno dell’allenatore francese. In Inghilterra scrivono che gli agenti di Allegri avrebbero già parlato con i vertici dei Gunners e che i contatti sarebbero in una fase avanzata, ma che un accordo non è ancora stato trovato.