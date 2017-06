Juve, assalto decisivo per N'Zonzi e avanza Douglas Costa

Per arrivare di nuovo ai titoli di coda e stampare su metallo pregiato un nome diverso, preferibilmente il suo, la Juventus aggredisce subito il mercato. E' una pressione forte e robusta come lo spessore di Steven N'Zonzi, il 28enne colosso del Siviglia sul quale Marotta ha posato lo sguardo da mesi. Ora si passa alla fase 2, quella decisiva. L'assalto frontale, sperando che il muro di granito alzato dal Siviglia possa diventare magari meno alto o spesso. Insomma farebbe comodo - e questo è il piano juventino - non pagare la clausola rescissoria da 40 milioni di euro e risparmiarne una decina.



Il Siviglia, per ora, nicchia (il presidente Castro ha detto: "Non mi risulta che ci sia un accordo con la Juventus e non mi risultano contatti, non so se ci sarà una trattativa con i bianconeri questa settimana. Se ci arriverà un'offerta per un nostro giocatore la valuteremo") ma dalla Spagna assicurano: è già caccia aperta al sostituo di N'Zonzi, con Dani Parejo del Valencia in pole position. N'Zonzi davanti a tutti ma anche un secondo centrocampista, se esce uno tra Sturaro, Lemina e Rincon, con Paredes della Roma vecchio pallino anche se vecchia, e alta, è pure la valutazione: 25 milioni.



Centrocampo ma anche esterni ed erede di Buffon sul taccuino di Marotta. Bernardeschi, il vero obiettivo, è orientato a dire no alla proposta di rinnovo della Fiorentina, che però con la Juve ha rapporti storicamente tesi. Mentre la Lazio di Lotito non libererà facilmente Keita, col senegalese che a Torino andrebbe invece subito e volentieri. Ecco allora la terza ipotesi per rimpompare il 4-2-3-1. Terza opzione, ma comunque una prima scelta. La Juve resta vigile su Douglas Costa al quale il Bayern ha progressivamente mangiato minuti di impiego. Situazione che rischia di essere appesantita dall'arrivo di Gnabry e di un secondo esterno che potrebbe chiudere una volta di più i già scarsi margini di utilizzo del brasiliano.



Sempre sugli esterni, e con Cuadrado in uscita qualora dovesse arrivare l'offerta giusta, resta viva la pista De Sciglio, ma il Milan spara ancora alto, mentre il futuro tra i pali sarà consegnato a Woicek Szczesny anche se per strapparlo all'Arsenal la Juve non farà follie. 15 milioni sono giudicati richiesta eccessiva per l'ex Roma, che entra in scadenza di contratto.

Daniele Miceli