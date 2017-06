Juve, assalto a Kolasinac: pronto ingaggio da 2 milioni di euro fino al 2021

Dopo Rincon la Juventus è pronta a fare il secondo colpo sul mercato. I bianconeri hanno messo infatti gli occhi sul terzino bosniaco dello Schalke 04 Sead Kolasinac. La conferma dell'interesse per il giocatore è arrivata direttamente da Marotta. L'amministratore delegato del club di Corso Galileo Ferraris a Rai Sport ha sottolineato: "E' un'opportunità di mercato. Si svincolerà al 30 giugno, per cui è oggetto di osservazione, di monitoraggio non solo da parte della Juventus ma anche di altri club".



In realtà, come spiega il nostro esperto di mercato Claudio Raimondi, i Campioni d'Italia pensano di tesserare il 23enne già a gennaio appena Evra lascerà Torino. Nello specifico è pronto un ingaggio da 2 milioni di euro fino al 2021. Il contratto di Kolasinac scade il 30 giugno: lo Schalke vorrebbe 5 milioni di euro per liberarlo subito ma si potrebbe chiudere per 2-3 milioni.