Juve, altro colpo in prospettiva: arriva Radu Dragusin

Mentre le altre società cercano rinforzi per il mercato di gennaio, in casa Juventus si guarda già al futuro e si va sul mercato internazionale a caccia di giovani talenti. L’ultima idea della dirigenza juventina porta al nome di Radu Matei Drăgușin, difensore rumeno classe 2002 della Regal Sport di Bucarest, accademia di calcio affiliata all’Atletico Madrid.

Capitano della Nazionale Under 16 rumena e nominato miglior giocatore nelle ultime finali nazionali Under 15, Dragusin è identificato dagli operatori di calcio giovanile come uno dei difensori di maggior prospettiva sull'intero panorama europeo: forte di testa, abile nell'impostazione di gioco e molto dotato fisicamente.

Da mesi attenzionato dalla Juventus, il ragazzo è stato già in prova a Vinovo in un paio di occasioni: la prima volta lo scorso dicembre, quando era sceso in campo nella vittoriosa amichevole degli U16 bianconeri di Mister Barone contro l’Inter, la seconda pochi giorni fa, aggregato sotto età agli Allievi Nazionali Under17 nell’amichevole contro il Milan.

Entrambe prestazioni molto convincenti, così la macchina del mercato bianconera si è messa in moto: la trattativa dovrebbe chiudersi intorno ai 250mila euro, difficile il suo arrivo già in questa finestra di gennaio, ma la Juventus non vuole perdere tempo. Sul baby talento rumeno ci sono infatti anche l'Atletico Madrid (lo Sport Regal è un club satellite proprio dei colchoneros), ma soprattutto il Psg, pronto ad approfittare di eventuali tentennamenti dei bianconeri.