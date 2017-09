Juve, Alex Sandro rinnova: "Ingaggio da top player"

Firmerà e avrà un ingaggio da top player. Alex Sandro - parole di Marotta ripetute durante tutta l'estate - ha chiesto alla Juve di restare: lo voleva il Chelsea, soprattutto, perché Antonio Conte cercava un terzino di spinta per il suo 3-4-3, ma l'esterno brasiliano ha preferito "sposare" il bianconero e così ora il matrimonio sarà sancito da un nuovo contratto.



Secondo quanto rivela Tuttosport, Alex Sandro firmerà il rinnovo fino al 2022, prolungando di due anni l'attuale accordo. La Juve, che per lui ha respinto un'offerta da 70 milioni, prova così a blindarlo con un ingaggio da top player, vicino a quello dei grandi attaccanti in rosa: 4,5 milioni all'anno più bonus.