Juve al rialzo per Golovin: 20 milioni più 3 di bonus

La Juve insiste e va ancora al rialzo: 20 milioni di euro più 3 di bonus, oltre al 10% su una eventuale futura rivendita. È questa la nuova offerta che Marotta ha fatto pervenire al Cska Mosca per Aleksandr Golovin, l'ala che si era già messa in luce con il suo club e che ha confermato le proprie qualità nelle prime due gare del Mondiale.



La prima offerta dei bianconeri era stata di 15 milioni di euro, poi è salita a 20 e adesso sono entrati in ballo anche i bonus. Al momento il Cska, forte delle prestazioni del giocatore ai Mondiali e della sponda di alcune big europee (come Chelsea e Arsenal), ne chiede ancora 30, ma l'impressione è che, viste anche le dichiarazioni del giocatore lusingato dal corteggiamento della Juve, prima o poi possa cedere.