Juve, accordo col Valencia per Zaza: Evra ha le valigie pronte

Dopo l'arrivo di Rincon e la scelta di Witsel di trasferirsi in Cina, il mercato in entrata della Juventus sembra concluso per questa sessione invernale e per i bianconeri è ora di concentrarsi sulle uscite. Il primo caso da risolvere è quello legato a Zaza, che come confermato anche dal tecnico Bilic lascerà il West Ham: l'attaccante azzurro, dopo sei mesi da dimenticare in Inghilterra, sarebbe sul punto di trasferirsi in Spagna e precisamente al Valencia. L'accordo tra gli spagnoli e il club campione d'Italia sarebbe già stato raggiunto, bisogna solo limare alcuni dettagli con il West Ham.

Un altro big in uscita da Torino sarebbe Patrice Evra. Il 35 enne francese si sente chiuso da Alex Sandro e potrebbe fare subito ritorno al Manchester United, dove Mourinho lo accoglierebbe a braccia aperte. Se il francese dovesse partire, i bianconeri punterebbero sulle soluzioni interne fino all'estate, Asamoah e Mattiello, per poi sferrare in estate l'attacco decisivo a De Sciglio del Milan, vecchio pallino di Allegri. In alternativa al terzino rossonero, che la nuova proprietà cinese vorrebbe trattenere, si fanno i nomi di Darmian (che piace anche all'Inter ma che sta trovando sempre più spazio a Manchester), Masina del Bologna e Grimaldo del Benfica.