Juve, 30 milioni per Strootman: Roma pronta a trattare

La Juve comincia ad accelerare sul mercato. Oltre al pressing sull'Atalanta per portare Spinazzola in bianconero con un anno di anticipo, Marotta si muove su più fronti per regalare a Massimiliano Allegri uno o due centrocampisti. La pista Strootman maturata in queste ore ha preso piede, nonostante la possibilità di pagare la clausola da 45 milioni (scaduta l'1 agosto) sia già sfumata.



I bianconeri provano a trattare il giocatore con la Roma e al momento la prima offerta è di 30 milioni - come raccontato dal nostro Paolo Bargiggia. La cifra sembra troppo bassa, ma i giallorossi per ora non fanno muro e sono disposti a sedersi al tavolo, considerando anche l'amicizia che lega i dirigenti delle due società. Nella discussione non rientra Cuadrado, che potrebbe interessare alla Roma (a caccia di un esterno destro).



La Juve, intanto, fa un sondaggio anche per l'ex interista Mateo Kovacic: Zinedine Zidane ha posto il veto alla sua cessione, ma i bianconeri provano a riportare il croato in Serie A attraverso la formula del prestito. Si tratta anche in questo caso di un'operazione complicata, ma Marotta non molla.