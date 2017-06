Juan Jesus: "Di Francesco-Roma, Szczesny alla Juve"

Per una volta Juan Jesus si toglie la divisa di difensore della Roma e indossa i panni di esperto-indovino di calciomercato. Nell'intervista ad ATLGrenal, il brasiliano parla delle trattative più calde del momento dando il suo parere: "Alisson ha giocato poco quest'anno ma credo che Szczesny vada alla Juventus, quindi avrà più spazio il prossimo anno. Dopo l'addio di Spalletti ancora non abbiamo l'allenatore ma penso arrivi Di Francesco".



Juan Jesus ha tempo anche di pensare alla sua ex squadra: "Pepe sta andando all'Inter, dimenticatevi il Flamengo". Parlando di Real Madrid, ecco il perché del tifo contro la Juventus nella finale di Champions: "In nerazzurro ho imparato ad 'odiare' i bianconeri, ho anche rinunciato a trasferirmi da loro per rispetto dei tifosi dell'Inter".



Infine, retroscena sull'addio di Totti: "Prima della gara contro il Genoa cambiava idea ogni giorno. Una volta voleva continuare, un'altra voleva smettere. Prima dell'ultima partita ci ha detto 'Se mi capita un rigore non segno, tiro il pallone in curva', ma per fortuna non c'è stata l'occasione".