Jovetic rompe con l'Inter, l'agente: "I giocatori fanno la formazione"

Prima Mancini, poi De Boer e ora Pioli: nessun tecnico dell'Inter ha dimostrato di puntare veramente su Stevan Jovetic, che dopo la non-convocazione per il match contro il Sassuolo ha deciso di andarsene da Milano. Questo lo scenario dipinto dalla Gazzetta dello Sport, che riporta anche parole molto pesanti dell'agente del montenegrino: "La società e i dirigenti si sono comportati in maniera non professionale - l'attacco di Fali Ramadani -, perché la formazione la fanno i giocatori, e questo non è da Inter, un grandissimo club".



Una volta saputo di non poter essere utile alla causa nerazzurra nella trasferta emiliana, Jovetic avrebbe lasciato la Pinetina infuriato sancendo di fatto un addio a gennaio. Sulle sue tracce, come nella scorsa estate, c'è una vecchia fiamma come la Fiorentina che però chiederebbe un aiuto (o all'Inter o al giocatore) sull'ingaggio, troppo pesante per le casse viola. Anche se Ausilio, a fronte dell'inserimento di Badelj nella trattativa (scambio di prestiti?) sarebbe molto più ben disposto. Se no per Jovetic potrebbero aprirse le porte del mercato cinese, anche se, dopo le parole di Ramadani, non certo al Jiangsu di Suning...