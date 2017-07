Jovetic e Niang disfano le valigie: ultimissima chance

Nelle pieghe del calcio d'estate, ci sono anche loro, gli effepi, i fine prestito, i giocatori di cui tendiamo a dimenticarci ma che dopo il 30 giugno tornano a casa. Spesso da sopportati, magari col loro ingaggio di piombo che appesantisce il bilancio e complica le operazioni in entrata.

"Maledetto il giorno che gli ho fatto firmare quel contratto", avrà sospirato più di un presidente, a volte però c'è qualcuno a cui tocca prendere in carico accordi pregeressi, spesso a sei zeri. Tipo quello di Stevan Jovetic, che essendo passato per la Rodeo Drive del calcio europeo, il Manchester City, ha visto impennarsi il suo stipendio, attestato ora intorno ai sette milioni lordi a stagione, insomma, una discreta palla al piede.

Solo che poi lo vedi giocare, con un'altra palla al piede, e ti viene il dubbio che non sia proprio da buttare. Il montenegrino non ha ancora 28 anni e nel secondo tempo contro il Lione, da prima punta, ha preso in mano l'Inter, dal centrocampo in su, alla Totti, e il lancio verso Gabigol ha ricordato le aperture del capitano giallorosso per Perrotta, come accadeva nella prima Roma di Spalletti. I sei mesi col Siviglia lo hanno evidentemente rigenerato e non è così automatico che venga ceduto in questa lunga finestra di mercato.

Come Mbaye Niang, arrivato al Milan a 18 anni e ora che ne ha quattro in più ha sempre lo stesso carattere. Non sai mai cosa otterrai da lui in campo e la forbice va dall'otto al quattro in pagella, mentre gestirlo fuori dal campo è un'impresa praticamente impossibile. Montella, come Allegri e Filippo Inzaghi, si è dovuto arrendere agli alti, pochi, e ai bassi, tanti, del francese, lasciandolo partire a gennaio. Poi torna, fa due finte, uno scatto e gli dai un'altra chance, l'ultima, che un anno dopo diventa l'ultimissima...