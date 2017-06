Jorginho rinforzo per il centrocampo, la Roma ci pensa

In vista del mercato di gennaio la Roma ha messo gli occhi su Jorginho per rinforzare il centrocampo. Il giocatore è finito ai margini del Napoli: Diawara sembra infatti aver scalato posizioni in mediana fino a sovvertire le gerarchie di inizio stagione. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, i giallorossi avrebbero avrebbero già contattato il procuratore dell'italo brasiliano. Resterebbe da convincere De Laurentiis che valuta il centrocampista intorno ai 10 milioni di euro.



Jorginho farebbe molto comodo a Spalletti per arricchire un reparto nel quale mancherà ancora a lungo Florenzi e Gerson non è considerato all'altezza dal tecnico dei capitolini.