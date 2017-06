Jorge Mendes: "James Rodriguez? A gennaio resta al Real Madrid, ma in estate..."

Da quando Zinedine Zidane siede sulla panchina del Real Madrid, James Rodriguez sta trovando sempre meno spazio. In questa stagione il colombiano ha giocato solo 793 minuti, tra Liga, Coppa del Re e Champions League, trovando la via del gol solo in due occasioni. È evidente che un giocatore della sua classe desideri più spazio, e per questa ragione, le voci di mercato che lo riguardano sono sempre più insistenti.



Jorge Mendes ha voluto dunque ecludere la possibilità di un trasferimento immediato del suo assistito: "James resterà al Real Madrid nel mese di gennio, poi vedremo che succederà nella prossima estate...", le sue parole ad As. Il super agente portoghese lascia dunque aperto uno spiraglio per il prossimo giugno. L'ex Porto e Monaco piace molto alla Juventus, ma anche l'Inter segue con interesse la sua situazione. Sullo sfondo si muovono anche Chelsea e Manchester United, pronte a sfidarsi a suon di milioni per aggiudicarsi il giocatore.