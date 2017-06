Joao Mario: "Parlo sempre di Inter a Cristiano Ronaldo"

Gli operatori di calciomercato sono tutti concordi: Suning ha in mente uno, o più, grandi colpi per l'Inter in estate. Se il nome più suggestivo (ma anche più improbabile) è quello di Leo Messi e la novità dell'ultima ora parla di Griezmann, Joao Mario tira fuori dal taschino il nome a sorpresa: "Quando viene qui Cristiano Ronaldo? Sto parlando con lui - le parole rilasciate a Inter Channel -. Non è solo un compagno di Nazionale, è un leader nato, un amico".



Il centrocampista portoghese poi si fa una risata e torna più serio: "E' difficile diciamo". Una battuta? Possibile, ma con un fondo di verità. Dopotutto il numero 6 nerazzurro già a dicembre aveva detto: "Se CR7 lascia il Real, lo porto all'Inter. Credo sarei in grado di convincerlo". A Zhang Jindong prudono già le mani...