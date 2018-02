Jiangsu Suning, vicino Paletta a costo zero

Dopo essersi svincolato dal Milan ed essere stato offerto al Napoli, Gabriel Paletta potrebbe cambiare continente: il difensore argentino è molto vicino allo Jiangsu Suning. La trattativa, curata in prima persona da Walter Sabatini, coordinatore delle squadre Suning, porterebbe alla corte di Capello un rinforzo a costo zero per la retroguardia.



Per Paletta, 32 anni il 15 febbraio, sarebbe quindi quasi come un derby: dal Milan alla squadra la cui proprietà è la stessa dell'Inter. L'unico ostacolo è che prima lo Jiangsu dovrà cedere Sainsbury, che ha lo status di straniero, per acquistarne uno nuovo, appunto l'argentino.