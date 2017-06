Jiangsu Suning, Paulo Sousa vola a Nanchino e si porta Kalinic

Tramontata l'ipotesi Ventura ("Mi vedo ct almeno fino ad Euro 2020"), il Jiangsu si butta su Paulo Sousa. É il tecnico portoghese il nome nuovo scelto da Suning per la panchina della squadra cinese, un profilo indicato direttamente da Walter Sabatini. Il coordinatore di Jiangsu e Inter, infatti, aveva pensato all'ex Fiorentina già ai tempi della Roma e aveva sondato il suo nome anche per i nerazzurri, prima della scelta di Spalletti.



Sousa era stato avvicinato anche al Borussia Dortmund, che però martedì ha annunciato Bosz: il portoghese è quindi volato a Nanchino, dov'è stato fotografato, per un incontro con i vertici cinesi. Suning sarebbe pronto a regalare al tecnico un giocatore da lui allenato fino a qualche settimana fa, ovvero Nikola Kalinic. A gennaio la punta aveva rifiutato il trasferimento al Tianjin Quanjian ma ora potrebbe essere convinto proprio da Sousa.