Jardim-Inter, Sarri-Roma e Mancini-Napoli: il risiko delle panchine

Al termine della sfida vinta contro il City, Antonio Conte si sbilancia per la prima volta e fornisce un dettaglio rilevante sul suo futuro: "Cercheremo di costruire qualcosa di importante per la prossima stagione". Una frase che sembra cementare la sua permanenza a Stamford Bridge e che evidentemente arriva dopo alcune rassicurazioni ricevute da Abramovich sul prossimo mercato del Chelsea. Le possibilità di arrivare all'ex ct per l'Inter a questo punto si affievoliscono ulteriormente tanto che per l'eventuale dopo Pioli oltre a Simeone ora s'inserisce anche un nuovo profilo: Leonardo Jardim, tanto che saranno inviati scouting nerazzurri a visionare il tecnico portoghese in occasione del doppio incrocio tra Monaco e Borussia Dortmund ai quarti di Champions.



Se Allegri al termine della sfida del San Paolo, ha fatto capire di voler restare alla Juve, i complimenti di AdL potrebbero non bastare a ricompattare pienamente il rapporto un po' sfibrato del presidente del Napoli con Sarri. Le picconate del Bernabeu non sono state smaltite del tutto dal tecnico toscano e la sensazione è che dopo l'uscita dalla Coppa Italia il solo terzo posto potrebbe di nuovo riagitare le acque tanto che la Roma, al lavoro per il dopo Spalletti - e quesa è la novità - ha deciso di aspettare un po' per capire se a Napoli può davvero consumarsi un clamoroso addio a fine stagione per affondare su un Sarri che sembra aver stregato Pallotta nel recente successo azzurro all'Olimpico.



I segnali ci sono e non è un caso che nelle ultime ore per l'eventuale successore di Sarri siano stati accostati due nomi con esperienza internazionale: Roberto Mancini e Claudio Ranieri. Niente è scontato, tutto può succedere.

CLAUDIO RAIMONDI