James Rodriguez, niente Milan: c'è l'accordo con lo United

Niente Milan per James Rodriguez. Il Mundo Deportivo aveva rilanciato l'ipotesi di un arrivo alla corte di Montella con la formula del prestito con obbligo di riscatto tra un anno ma a una cifra inferiore rispetto ai 75 milioni di euro chiesti dal Real Madrid.



Tuttavia nelle ultime ore il trequartista colombiano avrebbe trovato l'accordo con il Manchester United: non sarebbe lontanissima nemmeno l'intesa con i blancos anche se il club di Mourinho cerca di ottenere uno 'sconto' rispetto al prezzo di partenza. Il club inglese peraltro continua a spingere per avere anche Alvaro Morata e sogna il doppio colpo per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.