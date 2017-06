Iraq, Zenga verso la panchina

Walter Zenga è fermo dall'esonero dello scorso ottobre dal Wolverhampton ma è molto vicino a trovare una nuova panchina. L'allenatore italiano è tra i candidati ad allenare la nazionale dell'Iraq che sogna una qualificazione ad un Mondiale. Zenga in passato ha già allenato in Medio Oriente l'Al-Ain, l'Al-Nassr, l'Al-Nasr, l'Al-Jazira e Al-Shabab ma mai una rappresentativa nazionale.



Proprio di questo ha parlato l'ex Uomo Ragno su Instagram: "La vita, quella calcistica, è una ruota che gira: a volte sei fortunato, altre volte lo sei un po' meno, ma il bello in questo mestiere, è che il mondo è grande e pieno di opportunità. Non so come finirà ma allenare una Nazionale è una fantastica occasione sia professionale che di esperienza personale".