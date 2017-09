Inzaghi 'snobba' la Juve: "La Lazio un punto d'arrivo"

La vittoria in Supercoppa, imbattuto dopo le prime 4 giornate di campionato (non accadeva dalla stagione dell'ultimo scudetto, oltre 15 anni fa), Simone Inzaghi è l'allenatore del momento e le sue azioni sono così in ascesa che la Juventus lo avrebbe individuato come successore di Massimiliano Allegri.

Un'ipotesi che il diretto interessato ha voluto allontanare dopo la vittoria di Marassi: "Juve? Fa piacere essere accostati a questa squadra, ma io sono l’allenatore della Lazio e la Lazio per me è un punto d’arrivo. Sono felicissimo di poterla allenare, abbiamo riportato la gente alla Lazio. Alleno la squadra di cui sono tifoso, poi vedremo quello che succederà...".