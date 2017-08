Investimenti nel calcio europeo, la Cina vara restrizioni

La Cina dice basta o quasi. Secondo quanto riportato dal Sole 24 ore, il governo di Pechino ha deciso di porre un freno agli investimenti all'estero, anche a quelli nel mondo del calcio. Nello specifico il Consiglio di Stato, in un comunicato sul sito del Governo, ha stabilito che le esportazioni di capitali da ora in avanti saranno classificati in vietati, limitati e incoraggiati.



Gli investimenti proibiti riguardano tecnologia militare, gioco d'azzardo, industria del sesso e comunque tutto quanto è contrario alla sicurezza nazionale. Restrizioni sono previste per gli investimenti in hotel, film, intrattenimento, acquisto di società sportive, attrezzature obsolete, e in settori contrari agli standard ambientali.



Resta da stabilire, come riferisce Calcio e Finanza, se le limitazioni varranno anche per le proprietà cinesi di club europei, quindi anche per Inter e Milan, e sulle loro future immissioni di capitali. Infine saranno invece incoraggiate le società che chi investono in settori che contribuiscono a rafforzare il quadro delle infrastrutture (iniziativa Belt and Road), degli standard tecnici cinesi, la ricerca e lo sviluppo, l'esplorazione di petrolio e mineraria, l'agricoltura e la pesca.



Già nei primi sette mesi 2017 comunque l'azione volta a modificare il trend del 2016, quando ci fu il record di acquisizioni all'estero, ha avuto il suo effetto: gli investimenti fuori dalla Cina sono diminuiti del 44,3%. E la percentuale, alla luce delle misure odierne, è destinata a salire: chi è intenzionato o aveva intenzione di spendere per il calcio dovrà rivedere i suoi piani...