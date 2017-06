Intrigo De Sciglio, il Milan non vuole darlo alla Juventus

Resta molto intricata la 'questione' De Sciglio-Milan. Il contratto del terzino scade nel 2018 e al momento non c'è l'accordo per il rinnovo del contratto, anzi non esiste una vera e propria trattativa per il prolungamento secondo quanto emerso nell'incontro in sede dello scorso 23 maggio. Come riferisce la Gazzetta dello Sport i rossoneri non vorrebbero cedere il giocatore alla Juventus, forse memori di quanto accaduto in passato: i passaggi di Davids e Pirlo a Torino sono evidentemente ferite ancora aperte.



Il club di via Aldo Rossi avrebbe quindi il timore di andare a rinforzare i bianconeri. I Campioni d'Italia dal canto loro spingono per arrivare al difensore: Allegri ha fatto esordire De Sciglio in serie A e Champions quando era allenatore del Diavolo e sarebbe felicissimo di poter di nuovo lavorare con il 24enne, finito nel mirino dei tifosi milanisti da tempo. Nelle prossime settimane, se non nei prossimi giorni, possibile un nuovo confronto tra il Milan e il difensore per decidere il da farsi e sbrogliare la matassa.