Inter, Yanga-Mbiwa e Acerbi per la difesa. In avanti il sogno resta Pastore

L'Inter studia le mosse in vista del mercato di gennaio. Prima di tutto la dirigenza nerazzurra sarà chiamata a far fronte dell'emergenza in difesa per gli infortuni di Miranda e D'Ambrosio: la coperta è corta e per questo sarà inevitabile intervenire. Sono due i giocatori sul taccuino del club di corso Vittorio Emanuele: Yanga-Mbiwa, nonostante abbia solo due presenze all'attivo con il Lione in Ligue 1 in questa stagione, e soprattutto Francesco Acerbi. Il difensore del Sassuolo piace molto a Spalletti e nella trattativa verrebbe inserito un giovane di gradimento della società emiliana. I neroverdi dovranno però prima trovare un sostituto del partente Paolo Cannavaro (si fanno i nomi di Tonelli e Paletta).



Passando agli altri reparti rimane più complesso del previsto portare a termine l'affare Ramires con lo Jiangsu Suning: sarebbe il passaggio di un calciatore tra due club dello stesso proprietario e in tal senso l'Uefa avrebbe già attuato un semi-blocco. Sarebbe necessario un prestito oneroso (non gratuito) e l'Inter non avrebbe ampi margini di manovra, senza dimenticare l'elevato ingaggio del brasiliano (10 milioni di euro lordi). Per Deulofeu è molto forte la concorrenza del Napoli mentre il sogno reale resta Pastore.



Il Biscione adotterà una politica attendista aspettando gli ultimi giorni prima della chisura delle operazioni o quasi facendo leva sulla volonta del Flaco che ad Appiano Gentile ritroverebbe Walter Sabatini. Gli ostacoli sono rappresentati dallo stipendio (10 milioni) e dalle modalità dell'acquisto: potrebbe non bastare la contropartita Joao Mario in quanto il Psg difficilmente cede in prestito i suoi calciatori.