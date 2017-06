Inter, Wanda Nara: "La Juve voleva Icardi, ma lui farà come Totti"

Oggi arriverà l'annuncio ufficiale del rinnovo tra Mauro Icardi e l'Inter e la moglie-manager del capitano nerazzurro ha deciso di raccontare qualche dettaglio sull'estate bollente vissuta sull'asse Torino-Milano-Napoli. Dopo aver anticipato che l'accordo sarà di cinque anni (fino al 2021) e che ci sarà una clausola di 110 milioni di euro (probabilmente valevoli solo per club esteri), Wanda Nara ha aggiunto: "Non ho mai detto che Mauro volesse andarsene, anzi voleva restare. E infatti rimane in nerazzurro, sogna di esserne una bandiera come Totti alla Roma e per questo ha rinunciato a tanti soldi perché Juventus e Napoli l'hanno cercato insistentemente nella scorsa finestra di mercato".



I bianconeri "hanno cercato di prenderlo fino a due minuti prima della mezzanotte del giorno in cui poi ha concluso con Higuain. Successivamente è stato il turno del Napoli, De Laurentiis mi aveva pure proposto un film ma ho detto no, dove troverei il tempo con cinque figli?" il racconto a Sportweek.



Sul lavoro di procuratore: "Nel 2014, alla scadenza del contratto col suo vecchio agente, Mauro mi ha detto di curare i suoi interessi. Ho chiamato Ausilio che mi ha chiesto 'Ciao, hai bisogno di qualcosa?' e io 'Vorrei presentarmi, sono la nuova manager di Mauro!'. Credo gli sia caduto il telefono di mano...". Eppure adesso in tanti la cercano: "Due nazionali argentini e uno azzurro che gioca nell'Inter ma ho già tanto da fare con Mauro. Ansaldi gli dice 'tu sei diverso da quando parli con Wanda tua moglie e Wanda in versione agente'. Il problema è che mi becco i vaffa di tutti e due!".