Inter, Wanda Nara: "Icardi al Real? Non dico no né sì"

Wanda Nara, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo nella puntata che andrà in onda domani su Canale 5 alle 16, racconta la storia d'amore con Mauro Icardi rivelando un particolare di mercato ma parla anche di Maxi Lopez e Maradona.



La modella e manager argentina racconta di come ha conosciuto l'attuale capitano dell'Inter: “Con Mauro è stato un colpo di fulmine totale. Avevo già chiuso con Maxi Lopez prima di conoscerlo. Ero sicura da subito che fosse una cosa seria. Mi fidavo tantissimo di Mauro, se no non l’avrei presentato ai miei figli”.



Un amore che si è strasformato anche in un rapporto lavorativo, visto che oggi lei è diventata l'agente di Icardi: “Sono sempre stata la manager di me stessa in Argentina. Mauro stava chiudendo il suo contratto con il suo manager e ha iniziato a chiedermi dei consigli, così piano piano, sono diventata la sua manager. All’inizio, nel mondo del calcio mi guardavano in modo strano, ma molti hanno cambiato idea. Difendo quello che devo difendere, ma con Mauro capocannoniere e con il campionato che sta facendo è facile”.



Poi, sul futuro dell'attaccante: "Il cuore di Mauro e dei nostri bambini è nerazzurro. Speriamo stia sempre all’Inter, dipende dalla società. Non si sa nulla sul Real Madrid, non dico no e non dico sì. Se fosse per Mauro, lui rimarrebbe all’Inter per tutta la vita, ma poi ci sono altre cose e non si sa, speriamo di sì”.



La convocazione di Icardi con l'Argentina ha scatenato la reazione negativa di Maradona. Sulle dichiarazione del Pibe de Oro, Wanda dice: “Non so perché abbia detto quelle cose. Suppongo che si tratti di qualcosa di personale, anche se non conosce Mauro. Sul campo e nella vita privata Icardi è un esempio per tutti, ma Maradona è così!”.



Se con Maradona i rapporti non sembrano dei migliori, il cielo invece si è rasserenato tra Wanda, l’ex marito Maxi Lopex e Mauro Icardi. A tal proposito la bella argentina dice. “Il tempo cura tutto. Ora siamo più tranquilli. Adesso festeggiamo il compleanno di Costantino tutti insieme”.