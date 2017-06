Inter, Vrsaljko può arrivare con le cessioni di Santon e Ranocchia

L'Inter, per bocca dei suoi dirigenti - Piero Ausilio su tutti -, nei giorni scorsi ha comunicato che l'operazione Gagliardini sarebbe stata l'unica in entrata nella sessione di gennaio. Eppure con la cessione di Melo e Jovetic, e quelle possibili di Santon e Ranocchia, si potrebbe aprire la possibilità di un nuovo ingresso in rosa, questa volta nel reparto difensivo.



Il nome sul taccuino dei dirigenti nerazzurri è quello di Sime Vrsaljko. Il terzino croato, arrivato all'Atletico Madrid in estate dal Sassuolo per 16 milioni di euro, sta trovando poco spazio con Simeone e vedrebbe di buon occhio il ritorno in serie A. Ovviamente l'Inter, per i noti paletti di Fair Play Finanziario, può proporre solo un prestito con diritto o obbligo e comunque dopo qualche altra cessione.



I candidati sono Davide Santon, cercato dalla Sampdoria (che però a sua volta prima dovrebbe cedere Dodò, al momento senza offerte), e Andrea Ranocchia, da tempo nel mirino del Sassuolo. Al momento le due trattative sono fredde, se mai si scaldassero allora si aprirebbe il discorso Vrsaljko per l'Inter, che ne ha già parlato con uno dei suoi agenti, Giuseppe Riso, nell'operazione Gagliardini (assistito dallo stesso procuratore).