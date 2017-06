Inter, Villas-Boas verso la Cina

La lista dei candidati per la panchina dell'Inter si restringe: André Villas-Boas sarebbe infatto a un passo dal diventare il nuovo allenatore dello Shanghai Sipg. Il club cinese non è rimasto soddisfatto della gestione di Sven-Goran Eriksson - arrivato terzo in classifica a 12 punti dai campioni del Guangzhou Evergrande - e ha deciso di puntare su un profilo più giovane, come quello del portoghese ex Zenit.



Villas-Boas era stato recentemente indicato come uno dei possibili eredi di Frank de Boer all'Inter. L'offerta cinese però, come riporta il Telegraph, è difficile da rifiutare, soprattutto in termine economici. A Shanghai l'ex assistente di José Mourinho troverebbe Hulk, arrivato per circa 55 milioni la scorsa estate. I due avevano vinto un Europa League col Porto nel 2010-11.