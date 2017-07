Inter-Vidal, sogno o realtà? Quel contratto in scadenza...

Prima Nainggolan, poi Di Maria, ora Arturo Vidal. I nomi dei top player accostati all'Inter si susseguono uno dopo l'altro: l'ultima idea, appunto, porta all'ex juventino. Nessuna trattativa ancora avviata, anche perché il Bayern non ha certo messo sul mercato uno dei suoi punti di forza, ma senza più gli obblighi imposti dal Financial Fair Play, Sabatini può permettersi di sognare in grande con un budget di 200 milioni.



Due indizi fanno ben sperare: Vidal ha un contratto in scadenza nel 2019, ha 30 anni e potrebbe puntare a un contratto di durata maggiore, che magari gli garantisca i 6 milioni a stagione che guadagna attualmente a Monaco. In secondo luogo l'arrivo di Tolisso ha regalato ad Ancelotti un altro centrocampista in grado di fare entrambe le fasi con la stessa efficacia, anche se con caratteristiche diverse, magari più elegante, ma meno dirompente dal punto di vista fisico e meno abile nel gioco aereo.



L'Inter ha stanziato 60 milioni per avere un centrocampista top: per Nainggolan potrebbero servirne di più, Naby Keita (stella della rivelazione Lipsia) non va via a molto meno, mentre Vidal può arrivare a meno di 40 e consentire a Sabatini di fiondarsi anche su altri giocatori.