Inter, Vidal dice no. E Perisic si espone per il Manchester United

Mettiamola così: nella conferenza stampa di presentazione Luciano Spalletti fu così chiaro da dire che l'Inter doveva prescindere dai singoli calciatori. Certo, a inizio ritiro ha aggiunto che una rosa già buona va comunque rinforzata, ma intanto il sabato porta in dote solo brutte notizie per lui e per i tifosi.



Cominciano da quella più eclatante, che arriva dal Cile: secondo il quotidiano "El Mercurio" Arturo Vidal avrebbe rifiutato l'offerta dei nerazzurri per il suo passato alla Juve. Sabatini era pronto a versare 57 milioni nelle casse del Bayern, ma prima ancora di sedersi al tavolo con i dirigenti bavaresi, ha dovuto incassare il no del giocatore.



A Pinzolo, invece, ha parlato Monchi, d.s. della Roma: "Il tempo delle cessioni importanti è finito", ha spiegato quando gli hanno chiesto di Radja Nainggolan. "Può dire se resterà con certezza?". Risposta lapidaria: "Sì". Altro sogno sfumato, allora, per l'Inter.



Al di là di chi arriva, poi, c'è qualcuno che rischia di partire: Ivan Perisic si espone sempre di più in favore di un trasferimento al Manchester United, senza neppure bisogno di parlare. L'indizio arriva su Instagram, con un like al video pubblicato da Pogba, felice per il passaggio di Lukaku ai Red Devils, Evidentemente un acquisto che piace anche a Perisic.