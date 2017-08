Inter, Vidal apre al trasferimento

Nonostante gli acquisti di Borja Valero e Vecino, l'Inter non ha ancora accantonato l'idea di regalare a Spalletti anche Arturo Vidal. Rispetto alle scorse settimane, quando i media cileni parlavano di una titubanza del giocatore ad accettare i colori nerazzurri per rispetto alla Juventus, in queste ore dalla Germania filtra l'apertura del centrocampista al trasferimento.



Vidal ha fatto sapere che non direbbe no a un ritorno in Italia ma allo stesso tempo non vuole mettere pressione al Bayern Monaco, lascia la scelta finale ai bavaresi. Che, dal canto loro, non hanno alcuna intenzione di privarsi di un perno della mediana: fino al 31 agosto l'Inter ci proverà pur sapendo che è un affare ai limiti dell'impossibile (come detto anche da Sabatini).