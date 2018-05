Inter, vicino il colpo Ilicic: visite mediche settimana prossima?

Dopo de Vrij, Asamoah e Lautaro Martinez continua la campagna acquisti dell'Inter in vista della prossima stagione: come riferito dal nostro Marco Barzaghi e dalla nostra squadra mercato, i nerazzurri sono vicinissimi a Josip Ilicic dell'Atalanta e potrebbe fare le visite mediche già settimana prossima a Milano assieme all'ormai ex Racing Club de Avellaneda.



L'esterno sloveno, 30 anni, viene valutato circa 15 milioni di euro che per metà verranno coperti dalla cessione all'Atalanta di due Primavera dell'Inter, probabili prossimi titolari della squadra di Bergamo. Nel contempo, questa doppia cessione dovrebbe fruttare a Suning una plusvalenza di circa 10 milioni di euro visto che Piero Ausilio sta lavorando pure in tal senso considerando gli obblighi del Fair Play Finanziario.



Con questo affare si confermerebbero gli ottimi rapporti tra le due società, vedi affari Gagliardini e Bastoni, ma anche con affari che vanno extra-calcio tra Suning e i Percassi.